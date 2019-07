ALL STAR CAST – The ElDo All-Stars performed Thursday night of the Picnic after the talent show. Performers included: Jeremy Barger-Bass; Sandra Stewart-Keys; Erin Crocker-Soprano; Ron Alumbaugh-Drums; Nathan Vickers-Tenor; Ryan Smith-Guitar,Tenor; Shayne Daniel-Bass; Jordan Ehlers-Tenor; Donna Elliott-Violin, Alto; Mark Koca-Trumpet; Janna Barger Farmington-Alto; Sherre King-Alto; Sarah King-Soprano; Bentley Allison-Guitar, Soprano; Ron Pitts-Tenor, harmonica; Amanda Pitts Stacey-Keys/Soprano; Brenna Dipman – Alto/Ukelele.