VERNON COUNTY
Shelly Baldwin,
Recorder of Deeds
Cohner Kirk DeShazo, 31, Chanute, KS, and Haley Monet Bedell, 32, Chanute, KS.
Roy Allen Bukowski, 50, Ft. Scott, KS, and Trista Dawn Winter, 41, St. Scott, KS.
Michael Anthony White, 39, Nevada, and Chelsey Jaunita Lateese Johnson, 32, Nevada.
Makayla Noel Jean Linden, 21, Humboldt, KS, and Ashlynn Elaine Booth, 25, Humboldt, KS.
Olivia Jasmine Bradley, 33, Ft. Scott, KS, and Tori Leigh Herman, 31, St. Scott, KS.
James Ryan Borders, 20, Nevada, and Chase Ryleigh Samborksi, 19, Nevada.
Sterrett Michael Bryant, 23, Ft. Scott, KS, and Alexis Lynn Wilson, 23, Ft. Scott, KS.
Brett William Scott, 25, Nevada, and Midison Elaine Tabuas, 22, Nevada.
Brandon Omar Moreno-Barnes, 20, Nevada, and Lindsay Idabell Lasley, 21, Nevada.
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