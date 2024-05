31ST 54 CRUISERS CAR SHOW WINNERS – Class 01-59 and Earlier Car – Doug Hughes 27 Roadster, Gary Robison 1933 Ford Coupe, Jim Swopes 1934 Chevy 4 dr, Steve Knowles 1951 T-bird, Bryce Payne 1955 Chevy.

Class 02- 60-66 – Jerrod Henlein 1965 Chevy Chevelle, Hudson Bland 1963 Impala, Charles Jungbluth 1964 Impala, Bob Bowen 1966 Super Sport, David Gold 1963 Jaguar.

Class 03- 67-72 – Jeff Pitts 1968 Road Runner, Ryan & Amanda Larsen 1969 Mustang, Kirk Johnson 1970 Chevelle, Dale Dines 1970 Monte Carlo, Charlene Moore 1967 Mustang.

Class 04- 73-79 – Mike & Becky Logan 1976 Firebird, Mike Larser 1973 Mustang, Kendall Struer 1978 Olds Cutlass, Richard Culberson 1975 Corvette, Kent Fortney 1978 Corvette.

Class 05- 80-93 – Greg & Bobbi Fox 1987 Trans Am, Doug Thomas 1986 Corvette, Cliff Collins 1991 Trans Am, Denny Allen 1986 Trans Am, Gary Anglin 1984 Olds.

Class 06- 94-09 – Mike Clark 1994 Ford Mustang, Chelsea Dameron 2006 Mustang Convertible, David Mount 2007 Ford Mustang, Jeff Underwood 1994 Corvette, Jim Helmer 2005 Magnum.

Class 07- 10 – Present – Larry and Terry Flint 2013 Corvette

Truck Classes Class 08- 59 & Earlier – Zach Maher 1954 F100, Gordon Godfrey 1956 F100, Bob & Sharon Sissel 1957 Chevy Pickup, Frank Arnodd 1951 F1 Pickup, Trevyan Garringer 1933 Chevy Pickup.

Class 09- 60-86 – Bob Roos 1971 Chevy C-10, Ted McDanel 1966 Chevy C-10, Doug Fugate 1969 Ford Bronco, Mellisa Roos 1971 Chevy K-5, Harold Austin 1965 Chevy C-10.

Class 10- 87-Present – Scott Casey 1996 S-10, Robert Malensek 2023 Ram Trx, Brian Fugate 2000 Ford Lightning, David Mount 2005 Jeep Cherokee, Aiden Fugate 1993 Ford Lightning.

11-Special Interest – Bobby Highfill 1938 Chevy Coupe, Ron Brown 1948 Model D Tractor, Ron Brown 1948 Model D Tractor, Paul Smith 1942 Ford Truck Rat Rod, Dave Ryan Ford Model T.

Best of Show – Ron Darby 1961 Impala.

The even to place on Saturday, May 11, in downtown El Dorado Springs.