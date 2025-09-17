Sept. 17-23

Constitution Week

ring a bell Wednesday, Sept. 17 at 3 p.m.

Thursday, Sept. 18 Christian School Back to School BBQ

5 p.m. front parking lot

Thursday, Sept. 18

Mid-Missouri Bank

Community Appreciation Day

5:30-7 p.m.

Thursday, Sept. 18 El Dorado Springs Community Blood Drive – Church of Christ fellowship hall 12-6 p.m.

Friday, Sept. 19

Physicians Medical

Customer Appreciation Day

11 a.m. to 1 p.m.

Saturday, Sept. 20 Cruisin’ for Camp Galilee Car Show

Registration – 8 a.m./Awards at 2 p.m.

Facebook Comments