Sept. 17-23 –
Constitution Week
ring a bell Wednesday, Sept. 17 at 3 p.m.
Thursday, Sept. 18 – Christian School Back to School BBQ
5 p.m. front parking lot
Thursday, Sept. 18 –
Mid-Missouri Bank
Community Appreciation Day
5:30-7 p.m.
Thursday, Sept. 18 – El Dorado Springs Community Blood Drive – Church of Christ fellowship hall 12-6 p.m.
Friday, Sept. 19 –
Physicians Medical
Customer Appreciation Day
11 a.m. to 1 p.m.
Saturday, Sept. 20 – Cruisin’ for Camp Galilee Car Show
Registration – 8 a.m./Awards at 2 p.m.
Facebook Comments