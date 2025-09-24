Friday, Sept. 26 – Bulldog Homecoming
Parade at 3 p.m.
FFA Taco dinner 5-7 p.m.
Coronation at 6:30 p.m.
Thursday, Sept. 25 – Saturday, Sept. 27 – 65th annual Black Walnut Festival
Walnut Queen contest Saturday 7-8 p.m.
Saturday, Sept. 27 – Fair Haven chili and soup supper 4:30-7 p.m.
All you can eat
Adults: $10 – Children 5-12: $4 –
4 and under: free
Saturday, Sept. 27 – El Dorado Springs Church of the Nazarene Craft Fair 9 a.m. to 3 p.m.
Jewelry, Pumpkins, food, holiday decor, and much more
