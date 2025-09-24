Friday, Sept. 26 Bulldog Homecoming

Parade at 3 p.m.

FFA Taco dinner 5-7 p.m.

Coronation at 6:30 p.m.

Thursday, Sept. 25 – Saturday, Sept. 27 65th annual Black Walnut Festival

Walnut Queen contest Saturday 7-8 p.m.

Saturday, Sept. 27 Fair Haven chili and soup supper 4:30-7 p.m.

All you can eat

Adults: $10 – Children 5-12: $4 –

4 and under: free

Saturday, Sept. 27 El Dorado Springs Church of the Nazarene Craft Fair 9 a.m. to 3 p.m.

Jewelry, Pumpkins, food, holiday decor, and much more

