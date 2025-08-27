Thursday, Aug. 28 – Saturday, Aug. 30 – SWMO Hwy. 54 100 Mile Yard Sale
Ft. Scott to Macks Creek
Friday, Aug. 29 – Sunday, Aug. 31 – Municipal Band’s final concert
8-9 p.m. Friday and Saturday
2-3 p.m. Sunday
Friday, Aug. 29 – Mo-Kan Square Dancers 5th Friday benefit with Jay Wright calling – 7:30-10 p.m.
Vernon County Fairgrounds dinning hall, Nevada. Info, Tom Harold 417-465-2241 or Karen Ebert 417-684-2794
Friday, Aug. 29 – Monday, Sept. 1 – Deepwater Labor Harvest Picnic
Crowning of royalty Friday at 6:30 at the stage
Saturday, Aug. 30 – 65th Osceola Rodeo Days Celebration 7:30 a.m. to 10 p.m. on the Square
Annual ACRA/IPRA Rodeo – Rodeo grounds
