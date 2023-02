Feb. 6, theft at E. 54 Hwy., El Dorado Springs.

Feb. 6, domestic dispute at 4th St., Schell City.

Feb. 7, domestic dispute at N. First St., Sheldon.

Feb. 8, burglary at S. 2826 Rd., Nevada.

Feb. 8, property damage at S. E Hwy., Milo.

Feb. 8, theft from vehicle at S. 1700 Rd., Nevada.

Feb. 8, theft at S. 1900 Rd., Nevada.